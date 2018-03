American Express anuncia reestruturação e muda de presidente

A entidade de serviços financeiros American Express anunciou nesta segunda-feira, 5, uma série de mudanças na sua estrutura empresarial e a saída do atual presidente, Alfred Kelly, a partir do próximo ano. Depois de 22 anos na empresa, Kelly deixará a presidência da maior companhia do mundo de cartões de crédito para assumir um cargo de executivo-chefe em outro grupo.

"Durante as conversas sobre os planos de reestruturação, Alfred (Kelly) deixou claro que gostaria de continuar à frente de uma companhia como executivo-chefe, algo impossível no curto prazo na nossa empresa", explicou em comunicado o atual executivo-chefe de American Express, Kenneth Chenault.

Chenault disse que devido às mudanças na companhia, Kelly considerou "este o momento ideal para deixar a companhia até porque não fazia sentido continuar na estrutura da empresa".

"Até o final deste ano, no entanto, Alfred (Kelly) continuará liderando a transição para passarmos a um banco comercial", disse Chenault, uma transformação iniciada no final de 2008 para receber financiamentos do Federal Reserve dos Estados Unidos (Fed, banco central americano).

Pela mudança, a American Express recebeu US$ 3,390 bilhões por meio do Programa de Alívio de Ativos Depreciados (Tarp, na sigla em inglês), um empréstimo já quitado.

A companhia anunciou como parte da reestruturação, a reorganização institucional de vários departamentos, e anunciou a criação de uma divisão de serviços globais e de outra específica para o crescimento empresarial, com a qual prevê ingressar em novos negócios nas áreas de pagamento.

Segundo o executivo-chefe, a reestruturação é o caminho necessário para se adequar aos novos tempos, em que os setores de pagamentos estão mudando e ainda aproveitar as oportunidades com o fim da recessão da economia mundial.

"A nova estrutura nos ajudará a entender por completo o potencial de nossos ativos e termos a certeza que American Express continua como líder no negócio de gestão de pagamentos", ressaltou Chenault.

As ações da American Express subiram 2% em média nesta segunda-feira na Bolsa de Nova York, estava cotada a US$ 33,14. Neste ano, a valorização acumula 78,81%