American Express negocia compra do Banco Inter American Os sócios brasileiros no Banco Inter American Express negociam a venda da participação para a American Express. As negociações com iniciaram-se em dezembro de 1997 quando a companhia norte-americana adquiriu 50% de participação no Banco, ficando o restante com os sócios brasileiros da SRL (Sayad, Reichstul e Luna). Durante este período, o sócio estrangeiro Amex pode conhecer a instituição e se preparar para assumir integralmente a operação. Isso também refletiria o desejo dos sócios que estão desenvolvendo atividades públicas e privadas mais distantes da instituição, afirma Erivelto Rodrigues, presidente da consultoria Austin Asis. O Banco é presidido por Francisco Vidal Luna, que conheceu os sócios em atividade acadêmica como professores da Faculdade de Economia e Administração, da Universidade de São Paulo. João Sayad afastou-se do Banco Inter American ao assumir a Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico da Prefeitura do Município de São Paulo (na gestão Marta Suplicy). Henri Phillippe Reichstul recentemente deixou a presidência da Petrobrás para presidir a Globopar (das Organizações Globo). O negócio de venda de participação dos sócios brasileiros está em fase de finalização.