Americana JetBlue encomenda cem jatos à Embraer A JetBlue Airways Corporation, companhia aérea de baixo custo dos Estados Unidos, anunciou em comunicado a encomenda de cem novos jatos da Embraer, modelo 190, com opções para um adicional de cem aeronaves. A Embraer avalia o contrato firme em US$ 3 bilhões, com um valor potencial de US$ 6 bilhões. Com essa encomenda, a JetBlue será o primeiro cliente a lançar o modelo 190 da Embraer, com 100 assentos. O Embraer 190 é o modelo mais recente da fabricante brasileira de aeronaves, em uma família de aviões de médio porte, visando o mercado de aviões com 70 a 110 assentos. A JetBlue planeja receber a entrega dos primeiros sete aviões da Embraer em 2005, com o restante da encomenda devendo ser entregue até 2011, a um índice aproximado de 18 aviões por ano. As opções terão início em 2011. Com essa nova encomenda feita à Embraer, bem como a atual frota da companhia composta de 42 Airbus A320, além de encomendas e opções para futuras entregas da Airbus, a frota da JetBlue poderá alcançar até 290 aeronaves até o final de 2011, afirma a empresa. O leasing financeiro foi providenciado para os primeiros 30 modelos 190 da Embraer. Além disso, a JetBlue afirma que os aviões da Embraer oferecerão a programação via satélite da DirecTV aos seus passageiros. A JetBlue, desde que lançou operações em fevereiro de 2000, transportou mais de 13 milhões de passageiros. A companhia opera uma frota de 42 novos Airbus A320 e deverá operar outras 11 aeronaves da Airbus até o final de 2003. As informações são da Dow Jones.