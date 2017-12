Americanas.com: frete grátis durante o Carnaval A partir das das 0h de sábado, dia 24, a loja virtual Americanas.com.br oferecerá o frete para a entrega das compras gratuitamente. A promoção "Frete Grátis", que inclui todas as linhas de produtos, é válida para compras feitas em todo o país até dia quinta-feira, dia 1º. Também não há valor mínimo para pedidos: todas as compras terão frete gratuito neste período. A loja virtual atende a todo o país e também a 210 países. As entregas são realizadas num período de sete a 15 dias, dependendo do volume, peso e distância a que o pedido se destinará. É importante lembrar que a "Promoção Frete Grátis" não se estende a pedidos para o exterior.