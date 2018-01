Americanas.com libera frete de ovos de Páscoa A Americanas.com vai liberar a cobrança de fretes na compra de, no mínimo, cinco ovos para entrega em São Paulo na Páscoa deste ano. A loja virtual fechou parceria com os principais fabricantes de chocolate como Nestlé, Lacta, Garoto e Arcor para oferecer uma variedade de aproximadamente 100 tipos de produtos. Para compras inferiores a cinco ovos o frete é de R$ 3,00. A loja virtual espera triplicar as vendas com relação ao volume comercializado no ano passado, que atingiu 15 mil unidades. De acordo com o diretor comercial Marcelo Roffê, o projeto especial da Páscoa deve responder por 20% do faturamento da Americanas.com em abril. A empresa promete fazer a entrega em até três dias úteis a contar da aprovação da compra, mas recomenda que os consumidores se antecipem para não correrem riscos de não encontrar algum produto.