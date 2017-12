Americanas.com: pedidos devem crescer Especialistas do varejo acreditam que este Natal será a prova de fogo para consolidar o comércio eletrônico no Brasil, já que muitos internautas tiveram problemas para receber suas compras em 99. Por isso, a Americanas.com montou um plano de logística especial para atender o aumento da demanda prevista até o Natal e garantir as entregas. Com mais de 30 mil produtos à venda, a loja virtual estima que o número de pedidos quintuplique, subindo da média de 1.200 por dia para 6.000 por dia. De acordo com a empresa, a Americanas.com está preparada para atender até 10.000 pedidos diários. O prazo de entrega para todo o país é de sete dias. Nas principais capitais, o prazo é de 48 horas; e de 24 horas na capital paulista. Em São Paulo, as compras feitas e aprovadas até às 20h do dia 23 serão entregues até 20h do dia 24. Em outras Capitais, como Rio de Janeiro e Belo Horizonte, as compras aprovadas até dia 21 às 20h serão entregues até o dia 24. Segundo a empresa, o internauta apressado deve pagar a compra por cartão de crédito, já que a aprovação do pedido é mais lenta quando o pagamento é por boleto bancário.