Americanas.com vende ovos de Páscoa É possível comprar os presentes desta Páscoa pela Internet. Desde o último dia 14, a loja virtual Americanas.com vende ovos de Páscoa exclusivos além de mais de 100 tipos das marcas: Nestlé, Lacta, Garoto, Arcor, Bauducco, Hersheys, Montevergine, Top Cau e Ferrero. Também no site é possível comprar bichinhos de pelúcia. Para assegurar as condições ideais do produto os pedidos serão transportados em veículos com temperatura e umidade controladas. Também foi desenvolvida uma embalagem exclusiva em papelão com suporte e proteção de flocos de isopor, que ajudam a manter a temperatura e mantém o ovo de Páscoa em perfeitas condições. O prazo de entrega do pedido é de até três dias úteis a contar da aprovação do pedido, pago com a utilização do cartão de crédito, cheque eletrônico ou boleto bancário. Compras feitas na última semana de Páscoa serão entregues até domingo às 12h. Este prazo é válido para pedidos aprovados até às 14h do sábado (14 de abril) e somente para pagamentos com cartão de crédito. O valor das compras acima de R$ 100 pode ser dividido em três vezes sem juros no cartão de crédito ou em até doze vezes com juros e parcela mínima de R$ 30.