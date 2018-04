Americanos ainda têm restrições ao livre comércio O embaixador no escritório de representação do comércio do governo norte-americano Donald Johnson, que também é executivo da Fleishman Hillard Company, disse hoje que a percepção generalizada entre a sociedade americana no momento é de que o livre comércio é prejudicial aos trabalhadores dos Estados Unidos. Segundo ele, sempre houve alguma resistência entre a sociedade norte-americana ao livre comércio, mas lideranças políticas locais e nacionais conseguiram superar este preconceito e avançar. Falando sobre a "política e o comércio de Washington", Johnson explicou que o Senado norte-americano é mais favorável ao livre comércio do que a Câmara dos Deputados e que isso tem se refletido nas últimas votações. De uma maneira geral, segundo ele, 70% dos republicanos apóiam o livre comércio, enquanto apenas 30% dos democratas defendem a idéia. "Mas os republicanos não conseguem aprovar propostas sem o apoio de parte dos democratas", afirmou, ponderando que há resistências entre os dois grandes partidos. Ele citou especificamente um lobby que se formou recentemente na defesa do setor têxtil norte-americano que reúne, de uma lado, republicanos ultra conservadores e, de outro, representantes do Partido Verde e das uniões sindicais. Johnson ainda afirmou que o papel do presidente da República é fundamental nesse processo à medida que, ao focar a nação como um todo, pode resistir às pressões locais e setoriais. A força dos grupos de lobby é muito grande, não refletindo necessariamente peso econômico determinante. Johnson citou especificamente o caso do setor siderúrgico norte-americano que conseguiu defender seus interesses nos últimos tempos, embora tenha um peso pequeno na economia do país. Segundo ele, a força desses lobbistas viria do fato de que as maiores siderúrgicas estão instaladas em três Estados que têm uma importância muito grande na dinâmica do processo da eleição presidencial. Muitos analistas atribuem inclusive a derrota do candidato democrata Al Gore nestes Estados, na última eleição presidencial, às decisões do ex-presidente referentes ao setor siderúrgico. Johnson participa do seminário "Brasil e Wall Street: Face a Face", que acontece no Hotel Sheraton Mofarrej, em São Paulo.