Americanos ganham mais US$ 2 bi para trocar carro velho A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou ontem a transferência de US$ 2 bilhões dos fundos de emergência do plano de estímulo econômico, de US$ 787 bilhões, para o programa "Dinheiro por sucata", que oferece aos consumidores cheques de desconto de até US$ 4.500 na troca de carros velhos e beberrões de gasolina por novos movidos a combustíveis mais eficientes e limpos, como o etanol. A aprovação do projeto ocorreu após uma briga política, na quinta-feira, quando os deputados descobriram que o US$ 1 bilhão inicial do programa já havia sido gasto apenas depois de uma semana de seu início. A Câmara aprovou a extensão dos recursos por 316 votos a favor e 109 contra. A extensão precisava de dois terços dos votos dos congressistas, como ocorreu, porque foi votada já no período em que o Congresso deveria estar em recesso. "Ambos os lados do espectro político (democratas e republicanos) reconhecem a eficiência dessa iniciativa", disse a presidente da Câmara, Nancy Pelosi (democrata pela Califórnia). Segundo a deputada, o programa parece estar mais que cumprindo suas metas ambientais. Ainda assim, Pelosi se declarou "preocupada" a respeito da fonte dos recursos para prover de crédito os usuários do programa, que está incluído nos projetos de energia do pacote de estímulo econômico. A administração do presidente Barack Obama apoiou a extensão do programa, disseram congressistas do Michigan.