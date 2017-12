Americanos já hipotecam casas para comprar bitcoin nos EUA

Em meio à disparada da cotação do bitcoin, alguns norte-americanos já estão hipotecando suas casas para comprar a moeda, afirmou uma associação de valores mobiliários dos Estados Unidos.

"Temos visto pessoas hipotecando suas casas para comprar bitcoin. Recorrem a cartões de crédito e a empréstimos”, afirmou à rede de TV CNBC Joseph Borg, presidente da Associação de Administradores de Valores Mobiliários dos EUA – organização voluntária de proteção ao investidor.

De acordo com ele, os investidores que estão contraindo essas dívidas não são aqueles com rendimentos superiores a US$ 100 mil por ano, mas justamente quem já possui uma hipoteca para pagar e dois filhos na faculdade.

“Você está na fase da mania. Em algum momento, haverá um nivelamento. As criptmoedas estão aqui para ficar. O blockchain está aqui para ficar. Se será o bitcoin ou não, eu não sei”, afirmou.

Na noite de domingo, o bitcoin começou a ser negociado em mercado futuro na Bolsa de Chicago. Os contratos futuros da moeda virtual chegaram a ter alta de 22% no início das negociações do pregão. O valor do contrato de um mês chegou a variar de US$ 15,5 mil para US$ 18,7 mil, antes de começar a recuar.

Segundo Borg, os contratos futuros não legitimam a cotação da criptomoeda, já que a inovação e a tecnologia estão sempre à frente da regulação. "À medida que [a tecnologia] continua a acelerar e a crescer, os reguladores devem entender do que se trata a inovação que está chegando, sobre a qual ainmda estamos tentando nos informar", disse.

Nesta quarta-feira, a moeda à vista era negociada a US$ 17 mil.