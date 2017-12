Americel quer conquistar 400 mil clientes O presidente da Americel, Gunnar Vickberg, disse que a operadora da banda B de telefonia celular tem como meta para 2001 conseguir mais 400 mil clientes. Para isso, a empresa vai investir cerca de R$ 200 milhões no ano que vem. A estratégia da Americel, segundo Vickberg é servir a demanda não atendida na região que vai do Distrito Federal ao Acre. Isso porque já a partir do segundo semestre de 2001 deve ser iniciada a operação das bandas C, D e E do Serviço Móvel Pessoal na região.