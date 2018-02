Amil compra 51% da Medial Saúde por R$ 612,5 milhões

A Amil Participações celebrou nesta quinta-feira, 19, contrato para comprar 51,93% da Medial Saúde, ou 36.220.005 ações ordinárias, via sua controlada Amil Assistência Médica Internacional, por um valor de R$ 612,511 milhões. A operação representa a aquisição, pela Amil Assistência, da totalidade das ações de emissão da Medial Saúde detidas pelos acionistas controladores. Esta aquisição visa consolidar a posição de liderança da Amilpar no mercado de saúde suplementar brasileiro, em especial no Estado de São Paulo, diz a empresa em fato relevante.

"Acreditamos que a Medial Saúde é um ativo altamente estratégico neste sentido. Após a aquisição, a participação de mercado da Amilpar em São Paulo passará de 7,9% para 15,1% e no Brasil irá de 6,2% para 10,1%, com um total de 4,2 milhões de beneficiários em planos de saúde e 986 mil beneficiários em planos dentais", diz a nota. Ainda segundo a Amil, as operações possuem potenciais de sinergias nas áreas médico-hospitalares, despesas administrativas, marketing e comerciais.

Na operação, a Amil Assistência adquirirá as ações, sendo que 2/3 são 100% das ações de emissão da Medial Participações que, por sua vez, é titular de 34.525.001 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal de emissão da Medial Saúde, representativas de 49,5049% do seu capital social total e votante. Engloba ainda 1.695.004 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal de emissão da Medial Saúde representativas de 2,4296% do seu capital social total e votante.

O preço de aquisição das Ações a ser pago pela Amil Assistência aos acionistas controladores da Medial Saúde foi fixado em R$ 612,511 milhões, representando R$ 17,2066 por ação da Medial Saúde e aproximadamente R$ 8,4223 por ação da Medial Participações. Do preço de aquisição, 20% será pago a título de sinal em até 3 dias úteis da data de assinatura do contrato, e o saldo será pago à vista na data de fechamento. Os recursos que serão utilizados na transação serão provenientes do caixa.