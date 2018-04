Amorim: acordo de Itaipu será submetido ao Congresso

Amorim respondeu tranquilamente perguntas sobre Oriente Médio e Honduras, mas mostrou irritação com as perguntas sobre Itaipu. De acordo com ele, o documento de sábado sobre o encontro dos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Lugo "fala por si só" e não deixaria dúvidas de que o acordo terá de passar pelo Congresso. O trecho da nota do Itamaraty sobre a questão divulgado após o encontro de cúpula no sábado é o seguinte: "Neste sentido, (os presidentes) consideraram recomendar uma proposta a seus respectivos congressos nacionais".

Ele também afirmou que "a declaração não é só sobre Itaipu e tem a ver com os brasileiros que moram no Paraguai, que não são poucos". Amorim também evitou detalhar a questão, mas respondeu afirmativamente ao ser perguntado se o presidente Lugo se comprometeu a depositar as medidas já aprovadas pelo parlamento paraguaio para regularizar a situação dos brasileiros que vivem naquele país, os brasiguaios.

De acordo com ele, isso também está no documento. O texto da declaração não é tão afirmativo quanto as declarações do ministro brasileiro. "Por sua vez, (o presidente Lugo) expressou a intenção do Governo do Paraguai de depositar com a brevidade possível os instrumentos de ratificação dos Acordos de Residência e Regularização Migratória do Mercosul", diz a nota.