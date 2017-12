Amorim afirma que debate sobre Alca é ?apaixonado e desinformado? O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, considera que o debate sobre a Área de Livre Comércio das Américas (Alca) tem sido "muito apaixonado e muito desinformado". Segundo o ministro, "a questão não é sim ou não à Alca mas qual a Alca que desejamos". A pergunta, disse, é se "queremos uma Alca que atenda a nossos interesses (...) ou queremos uma Alca a qualquer preço". Um acordo que atenda aos interesses do Brasil inclui além de maior acesso ao mercado americano de exportações brasileiras e "espaço a políticas de desenvolvimento como a que vem sendo feita pela Petrobras na compra de equipamento". Amorim participou do seminário "Negociações comerciais: a experiência internacional", realizado no Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan).