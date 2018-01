Amorim confirma retirada da candidatura brasileira à OMC A responsável pelo processo de negociações para a eleição do próximo diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), a embaixadora queniana Amina Chawahir Mohammed, afirmou nesta sexta-feira que o candidato do Brasil, o diplomata Luiz Felipe Seixas Corrêa, é "o que menos consenso parece atrair" entre os países membros. Esse resultado - produto da primeira rodada de consultas neste processo de eleição - implicaria o convite ao candidato brasileiro a se retirar da disputa pela direção do organismo comercial. Inicialmente, Seixas Corrêa estaria reticente a se retirar do processo, segundo fontes diplomáticas que participaram das consultas realizadas a portas fechadas. Contudo, o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, já confirmou a retirada da candidatura do embaixador brasileiro ao posto de diretor-geral da Organização Mundial do Comércio. Numa crítica à OMC, Amorim disse lamentar o fato de não ter tido alternativa, já que, segundo o Conselho Geral das delegações integrantes da OMC, Seixas Corrêa era um dos candidatos com menor chance. O chanceler brasileiro criticou o Conselho por ter divulgado a informação sem revelar a pontuação de cada um dos aspirantes ao cargo. "A maneira como foi anunciado o resultado dá margem a que se continue dizendo que falta transparência na OMC. Isso deixa uma suspeita no ar. É decepcionante não ter havido a devida fundamentação para a desclassificação", disse Amorim. Mas, apesar dessas críticas, ele afirmou que o governo brasileiro não pretende questionar o resultado da sondagem realizada pelo Conselho: "Por vezes, é preciso aceitar a realidade, as coisas são assim". Amorim informou que o governo brasileiro não decidiu qual dos três candidatos restantes vai apoiar: o diplomata uruguaio, Carlos Pérez Del Castillo; o ex-comissário europeu de Comércio, Pascal Lamy; e o ministro de Relações Exteriores das Ilhas Maurício, Jayen Krisna Cuttaree. Preferências De acordo com a agência EFE, a embaixadora queniana informou nesta sexta-feira que Lamy era o candidato "que atraia mais consensos" entre os 148 países-membros. Chawahir, que preside o Conselho Geral da OMC, também confirmou que "o que menos consenso parecia reunir" era o candidato do Brasil, o diplomata Luiz Felipe de Seixas Corrêa. Os candidatos em segunda e terceira posições são Cuttaree e Pérez del Castillo, respectivamente. A embaixadora queniana comunicou hoje a situação, que é o resultado da primeira rodada de consultas de um processo que deve ser encerrado em 31 de maio aos 148 países da OMC durante uma reunião informal feita em Genebra.