Amorim: decisão do Equador traz muita preocupação O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, afirmou hoje que o governo brasileiro "recebeu com muita preocupação" a notícia de que o governo equatoriano entrou com pedido junto à Corte Internacional de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional para suspender o pagamento da dívida para financiamento da construção da hidrelétrica São Francisco junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Ele informou que o Itamaraty chamou o embaixador do Brasil no Equador "para consultas". "A decisão do governo equatoriano foi anunciada em evento público sem prévia consulta ou notificação ao governo brasileiro", afirmou Amorim, em nota distribuída à imprensa. Ele acrescentou que o BNDES ainda vai se pronunciar sobre as alegações feitas pelo governo equatoriano relativas ao contrato de financiamento. "O governo brasileiro considera que a natureza e a forma de adoção das medidas tomadas pelo governo equatoriano não se coadunam com o espírito de diálogo, de amizade e de cooperação que caracteriza as relações entre Brasil e Equador", diz a nota.