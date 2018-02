Amorim: desfecho positivo sobre comércio mundial é possível Uma trégua nas diferenças para um acordo de abertura do comércio mundial é possível e os próximos dois a três meses serão cruciais, disse o ministro de Relações Exteriores do Brasil, Celso Amorim, neste sábado. "As diferenças não são tão grandes mais em termos de números, às vezes elas são maiores em termos políticos do que em termos econômicos", disse Amorim a jornalistas durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos. "Eu ainda estou esperançoso de que estaremos aptos para fazer isso." Amorim falou após representantes dos Estados Unidos, União Européia, Índia e de outros 12 países se encontrarem com o chefe da Organização Mundial do Comércio (OMC), Pascal Lamy, para discutir as chances de se chegar à um acordo na Rodada de Doha. (Por David Stamp)