Amorim destaca projetos para menores do Mercosul Na abertura da 31ª Reunião do Conselho do Mercado Comum (CMC), instância decisória do Mercosul composta por chanceleres e ministros da Economia, o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, disse que o bloco alcançou dois objetivos importantes ao processo de integração: a instalação do Parlamento do Mercosul e a implementação do Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul (Focem), cujas normativas estavam em fase de finalização na noite de quinta, no Itamaraty. O Parlamento funcionará a partir do ano que vem em Montevidéu e terão objetivo de conferir algum grau de institucionalidade e de participação social. Já o fundo terá em carteira US$ 125 milhões, dos quais US$ 70 milhões já foram aportados pelo governo brasileiro. Terá como objetivo financiar projetos que possam estimular as economias dos sócios menores do bloco, o Paraguai e o Uruguai. Nesta reunião do CMC, um dos raros avanços na "agenda positiva" do Mercosul será justamente a apresentação da lista de projetos a serem financiados pelo Focem a partir de 2007. Problemas dos menores As queixas do Uruguai e do Paraguai sobre as vantagens que não conseguiram obter com o Mercosul tornaram-se nos últimos anos um fardo a mais para o avanço do bloco. Neste ano, o Uruguai iniciou uma negociação com os Estados Unidos, que culminará com a assinatura de um protocolo anexo ao Tratado de Proteção de Investimentos, de 2005. Embora as conversas tenham começado com o interesse uruguaio em um acordo de livre comércio com os Estados Unidos - que levaria o país a retirar-se da união aduaneira do Mercosul - o máximo que Montevidéu conseguirá de Washington será a preferência para o ingresso de alguns de seus produtos no mercado americano. Sob ordem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o governo brasileiro igualmente deverá tratar de problemas nas aduanas que impedem o livre ingresso de mercadorias dos sócios menores em seu território. Caminhões com produtos uruguaios chegam a passar 12 horas à espera de autorização para cruzar a fronteira.Segundo Amorim, há consciência no Brasil de que esses "mínimos detalhes" deverão ser tratados pelos próprios presidentes de cada país. Mal-estar Ao abrir a reunião, Amorim tentou ainda desfazer o mal-estar causado pelo recente apelo feito pelo presidente da Venezuela, Hugo Chávez, para que o Mercosul e a Comunidade Andina de Nações (CAN) sejam "enterrados". Amorim destacou o "grande prazer" do Brasil em ver a Venezuela atuando como membro pleno do bloco, apesar do próprio País e do Paraguai não terem ainda ratificado a decisão em seus Congressos. No último sábado, durante a reunião de cúpula da Comunidade Sul-americana de Nações (Casa), em Cochabamba (Bolívia), Chávez declarara que esse processo de integração mais amplo precisava de um "viagra político". Mas foi além: "enterremos nossos mortos, irmãos", conclamou, referindo-se ao Mercosul e ao grupo andino, do qual a Venezuela retirou-se em abril passado. Amorim tentou contornar esse gesto e dar uma versão rocambolesca para o apelo de Chávez. "Nós interpretamos as palavras do presidente Chávez como o desejo de fazer avançar o Mercosul, sempre baseado no acervo de realizações que já temos, buscando mais sem conformismo e sem nenhuma espécie de acomodação diante do que já conseguimos", afirmou Amorim. "Sua contribuição para a vontade política de dar um impulso, de reforçar o Mercosul se dará de maneira muito marcante e positiva." Venezuela Por enquanto, a Venezuela conta com direito a participar e de opinar em todas as instâncias do Mercosul. Mas não tem poder de voto. O cronograma de sua convergência para a Tarifa Externa Comum (TEC) será adotado no prazo de quatro anos da ratificação do acordo de adesão pelos quatro países - tarefa atrasada no Brasil e no Paraguai. No mesmo período, vai se desconectar gradualmente dos compromissos da CAN. Em um processo raro, a Venezuela foi aceita como membro pleno do Mercosul, em dezembro de 2005, antes de concluído todo o seu processo de adesão às normas e aos compromissos firmados entre os quatro sócios originais ao longo de 25 anos. Na quinta-feira, em Brasília, estava agendada uma reunião do grupo de trabalho que trata da convergência da Venezuela à TEC, na qual Caracas deveria apresentar seu plano para os quatro anos. A reunião, entretanto, foi cancelada a pedido da Venezuela e deverá ocorrer apenas em janeiro. Apesar de a Venezuela aplicar uma tarifa média de importação equivalente à do Mercosul, de 10,5%, o temor de diplomatas brasileiros e uruguaios está na possibilidade de a Venezuela deixar os cortes das tarifas mais elevadas para o setor industrial para a fase final dos quatro anos de transição - o que gera a suspeita de um eventual pedido de prorrogação de prazo. Outros três grupos de trabalho deverão analisar a abertura de mercado, a adesão ao regulamento técnico do Mercosul e a participação da Venezuela nos acordos comerciais já firmados pelo bloco (preferências para a África do Sul, por exemplo) e naqueles em negociação (com a União Européia, em especial).