Amorim deve tratar da Rodada Doha com Mandelson O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, vai encontrar-se nos próximos dias, em Londres, com o comissário de Comércio da União Européia, Peter Mandelson, antes de seguir para São Petersburgo, na Rússia, onde vai acompanhar a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva da reunião do G-8. O encontro entre Amorim e Mandelson poderá ocorrer entre a noite de quinta-feira e a sexta-feira de manhã. Será o primeiro encontro pessoal entre ambos desde a reunião da Organização Mundial do Comércio em Genebra, nos dias 30 de junho e 1º de julho. Na conversa desta semana, ambos deverão tratar de pressões do Grupo dos Países em Desenvolvimento (G-20) sobre os Estados Unidos para que sejam elevados os cortes de subsídios ao setor agrícola concedidos pelo governo americano. Por insistência do presidente Lula, os entraves à negociação da Rodada Doha da OMC serão tratados durante o almoço entre os chefes de Estado do G-8 em São Petersburgo, na próxima segunda-feira. Há expectativa geral de que os líderes envolvidos possam assumir compromissos para destravar tópicos pendentes da Rodada Doha.