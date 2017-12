Amorim diz que há acordo para abrir setor agrícola na OMC O ministro de Relações Exteriores do Brasil, Celso Amorim, disse hoje à agência de notícias Dow Jones em Paris que chegou-se a um acordo sobre tarifas de produtos agrícolas no encontro ministerial que reúne Brasil, Índia, os Estados Unidos, a União Européia e Austrália. "Chegamos a uma conclusão, a um acordo", disse Amorim, horas depois da União Européia (UE) ter oferecido novas concessões para o acesso de outros países a seu mercado. O acordo é essencial para o prosseguimento das negociações da Rodada de Doha da Organização Mundial do Comércio (OMC). Ontem, as reuniões dos vários Grupos de países (G-3, G-5 e G-20), após 48 horas de debates, não chegaram a acordo que permitisse o relançamento das negociações multilaterais para a continuidade da Rodada de Doha. As informações são da Dow Jones.