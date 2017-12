Amorim diz que integração com Bolívia será pelo bem ou pelo mal O ministro das Relações Exteriores, embaixador Celso Amorim, disse nesta terça-feira que a Bolívia é um parceiro estratégico do Brasil, já que faz divisa com quatro estados brasileiros. "É um país com o qual nós teremos que nos integrar de uma forma ou de outra", observou, em audiência pública na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, que discute a nacionalização do gás e do petróleo na Bolívia. "Ou nos integramos pelo bem, pelo comércio, pela tecnologia ou pela cooperação, ou nos integramos pelo mal, pela guerrilha, pelo narcotráfico, ou pelo contrabando", disse. O ministro afirmou ainda que a integração com a Bolívia faz parte de um projeto maior de união sul-americana. Segundo ele, a América Latina é hoje o principal parceiro comercial do Brasil, se equivalendo apenas aos Estados Unidos. Ele observou que os problemas que atingem os países da América Latina não derivam da política sul-americana, mas de questões internas dos países. Negociações difíceis Amorim ponderou que o preço do gás não pode ser elevado a ponto de inviabilizar a sua utilização pelas indústrias, termelétricas e consumidores em geral. Ele previu, porém, que as negociações entre Brasil e Bolívia serão "longas e difíceis", mas destacou que há três pontos que podem ser favoráveis ao Brasil nessas conversações: a garantia do fornecimento, a abertura para as negociações e a possibilidade de indenização prevista na legislação boliviana. O ministro reforçou a idéia do diálogo entre os dois países nas negociações do fornecimento de gás, depois da nacionalização das reservas de gás natural e petróleo pelo governo boliviano. "A política brasileira nunca será a do porrete e sim a da boa vizinhança", disse. O preço do gás será discutido amanhã, na Bolívia, por representantes do governo brasileiro. Entre eles, o ministro de Minas e Energia, Silas Rondeau e o presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli. O governo boliviano quer aumentar em 60% o preço do gás natural, que hoje é de US$ 3,23 por milhão de BTU. O ministro disse que apesar de toda essa instabilidade, a Bolívia nunca descumpriu o acordo de fornecimento de gás. Segundo ele, o contrato que estipula os preços prevê revisão de cinco em cinco anos. Esse contrato começou em 1999, mas até hoje não foi revisto. "Há possibilidade de revisão agora. E se não houver acordo, vai para a arbitragem", disse o ministro. Risco político Amorim observou que a Bolívia é um país com uma instabilidade crônica e que essa instabilidade é estrutural, que provém das desigualdades sociais e étnicas. O ministro explicou que essa situação se agrava e que nos três primeiros anos do governo de Luiz Inácio Lula da Silva já houve quatro presidentes no país vizinho. "Não estamos tratando de um governo estável. A questão do gás sempre esteve presente nesse contexto tumultuado", disse. O ministro ressaltou ainda que a Bolívia vive hoje um período que antecede a assembléia constituinte, que é de natural agitação. Sem dependência Segundo o ministro, o Itamaraty está estudando a criação de um Departamento de Energia para tratar não só de gás, mas de etanol e biodiesel. Segundo Amorim, o Itamaraty pode ajudar na execução da diversificação das fontes de energia, sem abandonar a integração sul-americana. Ao encerrar a sua exposição inicial na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Amorim disse que não há uma dependência do governo brasileiro em relação à Bolívia, na questão do gás, e sim uma interdependência. Este texto foi atualizado às 12h55, com inclusão de informações.