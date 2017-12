Amorim diz que "unidade do G-20 não será sacrificada" O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, afirmou hoje que o Brasil não vai sacrificar "em hipótese nenhuma" a unidade do G-20 por conta de eventuais ganhos em acesso a mercados no acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Européia. "Para nós, a posição na Organização Mundial do Comércio (OMC) é absolutamente prioritária e não há hipótese de o Brasil abrir mão dos objetivos do G-20", afirmou Amorim no Itamaraty. "A unidade do G-20 não será sacrificada em nenhuma hipótese. Agora, tem sempre gente que quer ver coisas, que quer ver problemas", completou. De acordo com Amorim, a negociação da rodada Doha da OMC é essencial aos interesses brasileiros porque permitirá negociar a eliminação dos subsídios à exportação e a redução do apoio doméstico a agricultores. Para o ministro, há mais possibilidades de o setor agrícola brasileiro ganhar ao final da rodada Doha do que em acordos bilaterais. Ele afirmou que o Itamaraty está trabalhando em "consonância" com os técnicos do Ministério da Agricultura nessa matéria.