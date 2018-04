Amorim e Hillary discutem viagem de Lula O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, reúne-se amanhã com a secretária de Estado americana, Hillary Clinton, para acertar a visita do presidente Lula a Barack Obama. O encontro está marcado para 17 de março, logo após Lula participar de um seminário em Nova York. Amorim também vai discutir com Hillary a colaboração mundial para lidar com a crise, o combate ao protecionismo e a atuação das tropas brasileiras no Haiti. Será a primeira reunião entre altas autoridades brasileiras e norte-americanas desde a posse de Obama. Amorim e Hillary haviam conversado por telefone.