Amorim e Zoellick tentam melhorar propostas para a Alca Na conversa que terá nesta sexta-feira com o representante comercial americano, Robert Zoellick, sobre a Área de Livre Comércio das Américas (Alca), o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, tentará "encontrar fórmulas que sejam aceitáveis para os EUA e para o Brasil", disse nesta quinta o subsecretário-geral da América do Sul do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Luiz Filipe de Macedo Soares, chefe da delegação brasileira nas negociações da Alca. "Acho que o encontro vai facilitar muito porque vamos chegar a Miami com algumas idéias que já indiquem um caminho para as discussões do Comitê de Negociações Comerciais (CNC), que começa no dia 16", completou o embaixador. O encontro subsidiará uma declaração ministerial sobre a agenda do último ano de negociações da Alca, prevista como resultado do encontro de cúpula que começa no dia 20, também na Flórida. O embaixador disse esperar que as conversas em Miami "não se conduzam de maneira a criar um impasse, que haja um caminho de negociação." Macedo Soares afirmou que seus negociadores defenderão os interesses de todos os setores da sociedade brasileira na Alca.