Amorim elogia discurso que Bush fez na ONU O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, gostou do discurso do presidente americano, George W. Bush, na Assembléia-Geral da ONU, se comprometendo com as Metas do Milênio de redução da pobreza e com o fim dos subsídios agrícolas. "Muito boa a referência aos subsídios, espero que seja plenamente cumprida. Vou me encontrar com o secretário de Comércio Robert Portman na semana que vem e vou cobrar dele", disse. No discurso, o presidente Bush prometeu acabar com os subsídios nos Estados Unidos se outros países fizerem o mesmo. "Abrir os mercados é fundamental para promover o desenvolvimento" afirmou Bush, que pediu que os países se esforcem para concluir de forma bem-sucedida a Rodada de Doha da Organização Mundial do Comércio, que tem por objetivo aumentar a abertura das economias para promover o desenvolvimento.