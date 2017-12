Amorim está otimista com visita de Lula à China O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, disse hoje, em entrevista ao programa Bom Dia Brasil, da TV Globo, que são "excelentes" as perspectivas do governo brasileiro com a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a China, em maio. "A visita do presidente Lula, tenho certeza, será um grande êxito", disse o ministro, para quem a possibilidade de crise na China, não preocupa. "Quando se está falando em um país que está crescendo a 10% ao ano, a crise é passar a crescer a 6% ou 7%, o que ainda é muito", disse o ministro. Ele destacou o crescimento do comércio bilateral, "nos últimos dois a três anos" e a atitude de boa vontade do governo chinês, na aceitação do Brasil como destino turístico e em investimentos. "A China tem 500 bilhões de reservas, é uma coisa fenomenal e ela procura mercados novos, quer diversificar parceiros", disse o ministro, ressaltando que o principal interesse da China no Brasil é investir em ferrovias e em aço.