Amorim: idéia de pacto na OMC tem de estar clara até agosto Negociadores que tentam chegar a um acordo de comércio global até o fim do ano devem ter uma noção clara de um pacto final até agosto, afirmou nesta sexta-feira, 13, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Celso Amorim. Um dia após as potências comerciais terem estabelecido o fim do ano como prazo final para conclusão das negociações, Amorim disse a repórteres que se não houver um acordo até o fim deste ano, então o calendário político se tornará "muito complicado" para as conversas. "Certamente, temos de ter uma noção muito clara do que o acordo final será antes do intervalo de verão (no hemisfério Norte)", disse. Perguntado se ele via movimentação dos Estados Unidos e da União Européia sobre subsídios agrícolas e tarifas, ele afirmou: "Estamos confiantes que os números vão surgir." "Temos uma noção do intervalo que está sendo discutido. Você sabe precisamente o que será? Não sei, porque isso dependeria das negociações", disse. "Eu sei o que quero. Vejo que há um intervalo do possível, que é compatível com as nossas ambições."