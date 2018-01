Amorim lidera plenária de abertura entre Mercosul e UE O chanceler brasileiro, Celso Amorim, liderou, do lado do Mercosul, a plenária de abertura da reunião ministerial entre o bloco e União Européia (UE) esta manhã em Bruxelas. A reunião tem o objetivo de formalizar um programa de trabalho para o próximo ano e dar impulso às negociações para a criação de uma área de livre comércio entre os blocos. Porém, espera-se pouco de concreto dos resultados da reunião, diante das declarações feitas por representantes dos blocos, minutos antes da reunião. O comissário europeu de comércio, Pascal Lamy, declarou ontem, em entrevista exclusiva à Agência Estado, que a UE não colocará números sobre a mesa do biregional, enquanto as negociações da Organização Mundial do Comércio (OMC) não desbloquearem. Do lado do Mercosul, há sinais de conflito de opinião dentro do bloco. Uma fonte diplomática informou à AE, esta manhã, que os ministros do Mercosul fecharam a posição de pedir um gesto político da UE como demonstração de efetivo interesse nas negociações. Porém, o ministro uruguaio das relações exteriores, Didier Opertti-Badan, afirmou à AE que o Mercosul "deveria" avançar para mostrar flexibilidade, mas não esclareceu em quais pontos. O Brasil é o único país que participa da rodada com dois ministros: o chanceler Amorim e Luiz Fernando Furlan, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.