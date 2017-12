Amorim participa de reunião ministerial dia 30 em Londres O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, deve participar no próximo dia 30 de abril, em Londres, de uma mini-reunião ministerial informal para discutir a rodada multilateral da Organização Mundial do Comércio (OMC), promovida pelo representante do Comércio Exterior dos Estados Unidos, Robert Zoelick. Fontes diplomáticas confirmaram que Zoelick pretende reunir num jantar representantes de alguns países considerados fundamentais para os esforços de superação do atual impasse nas negociações da rodada multilateral de Doha. Além de Amorim, deverão participar do evento o comissário europeu para o comércio, Pascal Lamy, e ministros da China, India, entre outros. O encontro, que estava sendo mantido em segredo, foi revelado pela imprensa indiana.