Amorim pede autorização de empréstimo para o Haiti O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, pediu aos senadores que aprovem com rapidez um pedido que será encaminhado pelo governo ao Senado, no sentido de conceder ao Haiti um empréstimo-ponte no valor aproximado de US$ 50 milhões. O ministro participa, nesta quarta-feira, de audiência pública nas comissões de Relações Exteriores da Câmara e do Senado. Segundo Amorim, o Banco Mundial está disposto a transferir recursos para o Haiti. No entanto, aquele país está inadimplente com a instituição financeira. O empréstimo-ponte do Brasil serviria para regularizar a situação do Haiti junto ao Banco Mundial e com isso liberar aproximadamente US$ 150 milhões. "Não teria riscos para o Brasil, porque a primeira parcela desses US$ 150 milhões seria para nos pagar", disse, acrescentando que o Ministério da Fazenda está de acordo com a operação. Amorim afirmou ainda que o Brasil deverá auxiliar o Haiti a obter recursos para programas de merenda escolar e coleta de lixo. Amorim falou também sobre o reconhecimento, por parte do Brasil, da China como economia de mercado. Segundo o ministro, o reconhecimento ainda não tem valor jurídico. "É apenas uma manifestação política que entrará em vigor se outras cláusulas do memorando de entendimento forem cumpridas", afirmou. De acordo com Amorim, o Brasil só concederá de fato o status de economia de mercado à China se os chineses cumprirem outros compromissos assumidos com o Brasil, referentes a investimentos e joint ventures. Ele reconheceu, por outro lado, que a aplicação de direitos antidumping a produtos chineses ficará um pouco mais complicada do que é hoje. "Mas essa foi uma decisão de governo e se houver algum problema grave a algum setor, o governo vai protegê-lo de uma maneira ou de outra", afirmou.