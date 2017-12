Amorim prega pragmatismo nas relações com a Argentina Mais uma vez o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, mostrou-se compreensivo com as exigências da Argentina, nosso principal parceiro do Mercosul, e afirmou que a palavra de ordem é o pragmatismo na relação entre os dois países. Entrevistado no Jornal das Dez, da "Globo News", ele disse que é preciso ter flexibilidade para negociar, pois, apesar dos problemas, os resultados do intercâmbio têm sido positivos. "É claro que nós preferiríamos que não houvesse os problemas. Mas o fato é que vamos terminar este ano com exportações recordes para a Argentina", afirmou o ministro. "Eu sempre digo que negociação comercial não é como a Bíblia ou como o Corão, você tem que levar a coisa com certo pragmatismo, vendo se os resultados no final são compensadores. A minha leitura é de que eles são compensadores." O ministro procurou minimizar a notícia de que o governo brasileiro teria dado prazo de um mês para que a Argentina reveja as sanções impostas ao Brasil. "Eu nem sei a que a notícia se refere. Houve uma reunião na sexta-feira passada na Argentina e combinou-se uma outra reunião para daqui a um mês, o único prazo que eu sei que existe", ponderou. Celso Amorim assegurou que o comércio interno no Mercosul tem aumentado e a Argentina continua sendo o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Além disso, garantiu que as pendências comerciais entre os dois países têm sido resolvidas por entendimentos envolvendo as indústrias de ambos os países. "Em muitos casos de maneira razoavelmente satisfatória", disse o chanceler. Celso Amorim também desmentiu que o governo brasileiro estaria preparando uma série de sanções contra a Argentina, conforme teria informado o secretário-geral da Câmara de Comércio Exterior (Camex). "Na última reunião da Camex não houve nenhuma decisão nesse sentido", garantiu. "A última reunião de que eu participei a esse respeito foi com o presidente Lula e o entendimento é o de que nós devemos conversar e encontrar soluções." No entanto, ele reconheceu a existência de problema a ser resolvido entre os principais parceiros do bloco. "Talvez não sejam as soluções que a Argentina esteja propondo, mas temos que reconhecer que existe um problema." O chanceler brasileiro também negou que tenha havido qualquer cobrança ao presidente Lula durante a viagem a Cuzco, no Peru. "Eu estava lá e não vi mal-estar absolutamente nenhum. Na realidade, havia nove chefes de Estado e foi lançada a Comunidade Sul-Americana de Nações", descreveu Amorim. O ministro garantiu que os países do Grupo Andino não vêem crise no Mercosul, o mesmo ocorrendo com países como a Coréia, o Canadá e o México, que querem negociar com o Mercosul. "Agora, como nós temos esse hábito da autoflagelação, achamos que o Mercosul vai terminar."