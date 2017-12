Amorim quer análise profunda das decisões dos EUA sobre aço O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, pediu hoje a seus assessores uma análise profunda das consequências da decisão dos Estados Unidos de eliminar as medidas de salvaguarda sobre o aço, que vinham aplicando desde março de 2002. O chanceler também solicitou informações sobre o direito antidumping aplicado anteontem pelo governo americano sobre cabos de aço usados na construção. A sobretaxa definida para o ingresso do produto fabricado no Brasil foi de 119%. Ele esquivou-se, durante entrevista concedida hoje em Beirute, de avaliar se o governo americano não estaria trocando apenas os meios de manter sua política protecionista para o setor. "Nós temos críticas ao abuso da utilização do direito antidumping, que tem ocorrido. Por isso, propomos na Organização Mundial do Comércio (OMC) a alteração das regras sobre os critérios de aplicação do direito antidumping", afirmou o ministro. "Mas não tenho condições de dar uma opinião. O que parece ser à primeira vista pode não se se confirmar quando avaliado em profundidade", completou. Sobre as salvaguardas, especificamente, Amorim também demonstrou cautela. Lembrou que, "ao que parece", o Brasil apenas deixará de ser prejudicado. Não colherá, portanto, benefícios da decisão americana. Se o resultado da análise demonstrar que não restará mais essa restrição à entrada do produto siderúrgico brasileiro, "será positivo". O ministro ainda lembrou que uma recusa dos Estados Unidos levaria os países produtores a utilizarem o direito à retaliação, depois da condenação da medida pela OMC. "Sempre dissemos que não desejamos retaliações. Elas devem ser usadas somente como último recurso. Mas teríamos até de fazê-lo, se fosse necessário", declarou.