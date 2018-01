Amorim quer realização de cúpula Ásia-América do Sul A apenas seis dias da realização da reunião de líderes da América do Sul e da África em Abuja, na Nigéria, o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, já planeja um encontro de presidentes da América do Sul e da Ásia. Essa proposta constava do discurso preparado para a abertura da 3ª Reunião de Chanceleres da Comunidade Sul-americana de Nações (Casa), que acontece nesta sexta-feira em Santiago, no Chile. Mas o próprio Amorim decidiu-se por um improviso em espanhol e eliminou a proposta de sua fala. "Seria melhor que essa idéia fosse capitaneada pelos países da costa do Pacífico", explicou-se, depois, à imprensa. Segundo Amorim, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva insiste que a nova geografia política e econômica mundial só tem a ganhar com uma "iniciativa própria" das economias em desenvolvimento, "sem a intermediação das grandes potências, para tratar de temas de seu interesse direto". Ele ponderou, entretanto, que não há contradição entre o compromisso de um país com a Casa e, simultaneamente, com outros mecanismos associativos, de alcances e profundidades diferentes. "Esses esforços se somam e se reforçam", afirmou. Trata-se, a rigor, de um processo de implementação "pragmática" da chamada Cooperação Sul-Sul - objetivo prioritário da política externa do governo Lula. Para o encontro América do Sul-África, no qual participará o presidente Lula, estão previstas as presenças de 40 dos 53 chefes de Estado africanos e pelo menos seis sul-americanos. Em maio do ano passado, em uma primeira iniciativa de aproximação da América do Sul com outros blocos regionais nos quais predominam economias em desenvolvimento, foi realizada em Brasília a cúpula da América do Sul com os Países Árabes. Isolamento O ministro defendeu que o momento político atual é favorável à integração dos países da América do Sul, cujos presidentes deverão se encontrar na Casa, nos dias 8 e 9 de dezembro em Cochabamba, na Bolívia. No texto de discurso, Amorim disse que "não há mais espaço para o isolamento" nos dias de hoje. "Nenhum país, por maior que seja, por mais expressiva que seja a sua economia, consegue promover seus objetivos isoladamente", afirma o texto. Mas ao optar pelo improviso, o ministro preferiu desmontar as resistências que ainda se mantêm, sobretudo no Chile, à proposta de criação da Casa, sob o argumento de que excluiria atores importantes da América Latina, como o México, e de que tenderia à uniformização de padrões na região. O chanceler ponderou que a criação da Casa não é contra ninguém, mas a favor de todos os sul-americanos e também da integração latino-americana. "Temos que dar personalidade política ao nosso continente. Isso não nos fará menos latino-americanos, menos ibero-americanos, menos cidadãos do mundo", defendeu. "O mundo de hoje e de amanhã está concentrado em grandes blocos. Teremos mais forças se estivermos unidos. Podemos não ter uma tarifa externa comum (caráter de uma união aduaneira) mas podemos estar coordenados", completou. No discurso, Amorim defendeu também que a Casa tenha um grau mais acentuado de institucionalização - algo que tardou em ocorrer no Mercosul. Mostrou-se claramente favorável à elaboração de um Acordo Constitutivo, um arcabouço jurídico para a comunidade, de uma Comissão permanente, que coordenaria os grupos de trabalho para as áreas de infra-estrutura, integração energética, políticas sociais e mecanismos financeiros. "É preciso dotar a Comunidade de instrumentos operacionais", insistiu. Enfático, Amorim também defendeu que a Casa conte com uma secretaria-executiva e propôs como sede o Rio de Janeiro - caso outros países considerem elevadas as despesas de manutenção para candidatarem-se. "Se temos de ter secretaria ibero-americana (em Madri), não compreendo por que não ter uma sul-americana. Eu me sinto muito sul-americano", declarou.