Amorim rebate críticas às negociações com Argentina O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, rebateu hoje as críticas da Confederação Nacional da Indústria (CNI) ao acordo entre Brasil e Argentina que criou o Mecanismo de Adaptação Competitiva (MAC), um sistema de salvaguardas comerciais para o comercio bilateral. Em entrevista coletiva que deu no Itamaraty, ao lado do chanceler do Uruguai, Reynaldo Gargano - que se encontra em visita oficial ao País - Amorim disse que o MAC será um instrumento que permitirá maior equilíbrio no comércio bilateral. Mesmo assim, ressaltou que ele deverá ser utilizado com moderação por ambos os países. Ele insistiu, ainda, em que os pressupostos defendidos pelo Brasil na negociação foram mantidos. Ou seja: o MAC não será um mecanismo unilateral, será adotado sempre precedido por consultas plenas entre os setores empresariais e os governos dos dois países. Além disso, prevê ajustes para evitar a proteção às indústrias não competitivas que não tenham condições de aumentar sua eficiência. "Em qualquer negociação comercial, não existe o branco e o preto", sustentou Amorim. "Muitas vezes, é possível chegar a um entendimento nas áreas cinzentas". De acordo com o ministro, nas questões mais polêmicas - exatamente as áreas cinzentas - , foram aplicadas as mesmas regras do acordo de salvaguardas da Organização Mundial com Comércio (OMC). Um desses exemplos está na exigência de os setores beneficiados seguirem um compromisso de reestruturação. Ontem, depois da divulgação do acordo, o setor privado já reclamava das negociações. Extensão Questionado se esse mecanismo poderia ser estendido aos demais parceiros do Mercosul, Amorim disse que esta não é uma posição defendida pelo governo brasileiro, mas que o próprio acordo que criou a MAC prevê que os demais sócios possam ser consultados. A única preocupação nesse sentido, informou o chanceler, foi que um mecanismo de arbitragem dos casos tivesse uma composição supranacional e que não fosse, portanto, composto apenas pelos órgãos de Brasil e da Argentina, que tratam de questões de defesa e proteção comercial.