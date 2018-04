Amorim rejeita idéia de Brasil entrar para ´Opep do Gás´ O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Celso Amorim, se mostrou contrário a duas iniciativas relacionadas à formação da chamada "Opep do Gás": a idéia de inclusão do Brasil nesse mecanismo em gestação pelos governos da Venezuela, Argentina e Bolívia; e a possibilidade de ser feita menção à "Opep do Gás" na declaração final que os presidentes dos países da América do Sul assinarão até o final da manhã desta terça-feira, 17, na Venezuela, que encerrará a 1ª Cúpula Energética Sul-Americana. Amorim afirmou que a "Opep do Gás" é apenas uma "figura de retórica" e que não haverá, no documento final da cúpula, nenhuma referência a essa nova organização de países produtores e exportadores de gás. "Não podemos negar que as pessoas façam o que quiserem, mas não podemos fazer um esforço de integração e ficar dividindo consumidores e produtores. Se esse é um esforço de integração, temos que conciliar e harmonizar os interesses de produtores e consumidores", afirmou o chanceler brasileiro ao responder a uma pergunta da imprensa sobre a tendência dessa entidade de se transformar em um novo cartel. "Não tem cabimento, em uma reunião desse tipo (a cúpula energética), defender a ´Opep do Gás´", afirmou Amorim.