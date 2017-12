Amorim tem encontro com Zoellick e Lamy em Londres O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, participa hoje, em Londres, de um jantar privado organizado pelo representante para o comércio dos Estados Unidos, Robert Zoellick, que terá o objetivo de discutir formas de se superar o atual impasse nas negociações da rodada multilateral de Doha. Além de Zoellick e Amorim, o encontro - cujos detalhes não foram divulgados - terá a participação do comissário europeu para o Comércio, Pascal Lamy, e ministros do México, Quênia e África do Sul. Lamy colaborou com Zoellick na organização dessa micro-reunião ministerial. Segundo fontes diplomáticas, Zoellick quer tentar estabelecer até o início do segundo semestre uma estrutura de negociação para a rodada de Doha, que está estaganada desde o fracasso do encontro da Organização Mundial do Comércio em Cancún, no México, em setembro passado. No próximo mês, em Paris, ministros do comércio dos 30 países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) vão se runir em Paris.