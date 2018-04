Ampliação da garantia do telefone celular Em alguns dias, será oferecida a usuários de telefones pós-pagos da Telesp Celular a possibilidade de estender o tempo de garantia de seu aparelho ou ampliá-la. O serviço é prestado pelo Assurant Group e oferece, além da cobertura dada pelo fabricante do aparelho - que, em geral, vale por um ano -, a possibilidade de empréstimo de outro aparelho enquanto o com defeito estiver em conserto. O usuário interessado em solicitar o serviço deverá ligar para 1404 do próprio aparelho ou encaminhar-se a uma das lojas da operadora. O serviço custa R$ 5,99 por mês e a cobrança virá embutida na conta mensal, explica o presidente da Assurant Services Brasil, Cesa Rocha. A empresa pretende oferecer, em breve, serviços similares com eletrodomésticos e aparelhos de informática, diz. "A garantia será sempre a mesma do fabricante, mas por um período mais extenso."