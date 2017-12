Ampliado prazo para cobrança de tarifa extra em conta de luz O consumidor de energia elétrica deverá pagar mais de R$ 300 milhões, além do previsto, para compensar as perdas das distribuidoras de energia com o racionamento de eletricidade, que vigorou entre junho de 2001 e fevereiro de 2002. Com isso, deverá ser prorrogada por mais alguns meses a cobrança do adicional tarifário que vem sendo pago nas contas de luz desde dezembro de 2001. A prorrogação não será visível imediatamente para todas as empresas, já que em algumas delas houve a exclusão de um item da conta, para ser cobrado posteriormente. A tarifa extra é de 2,9% para os consumidores residenciais, com isenção para os de baixa renda, e de 7,9% para os industriais e comerciais. A previsão original da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) era de que as distribuidoras teriam direito a uma reposição de R$ 5,054 bilhões, a preços de dezembro de R$ 2001. Desse total, cerca de R$ 1,2 bilhão era referente à recomposição da receita perdida no racionamento, R$ 1,4 bilhão era de custos diversos não gerenciados pelas distribuidoras (Parcela "A"), como compra de energia de Itaipu, cotada em dólar. Os R$ 2,5 bilhões restantes eram para repor as perdas das distribuidoras com a compra de energia no Mercado Atacadista de Energia (MAE). Esta foi a parcela revista agora pela Aneel, que subiu para R$ 2,853 bilhões, a preços de fevereiro de 2002. Segundo o superintendente de Regulação Econômica da Aneel, César Gonçalves, a mudança ocorreu após revisão dos cálculos feitos pela fiscalização da Aneel. O valor original era uma estimativa feita antes das liquidações das operações. Prazos Os prazos de cobrança da recomposição tarifária extraordinária eram diferentes para cada empresa, uma vez que cada distribuidora apresentava perdas distintas, de acordo com sua área de atuação. Com o reescalonamento feito pela Aneel, haverá, em um primeiro momento, redução no prazo de cobrança de 31 distribuidoras e aumento do prazo de outras 11 empresas. A média do período de cobrança, no entanto, permaneceu a mesma: 6 anos. A distribuidora paulista Bandeirante foi a que teve a maior ampliação do prazo, subindo de 64 meses para 73 meses. A CEB, de Brasília, cobrará a tarifa extra por 83 meses e não mais por 75 meses. O período de cobrança da Eletropaulo, que atende a região metropolitana de São Paulo, aumentou de 65 meses para 70 meses e o da Light, no Rio de Janeiro, de 69 meses para 74 meses. Entre as empresas que tiveram redução do prazo, a Chesf foi a que apresentou a maior diminuição, de 14 meses, caindo de 95 meses para 81 meses.