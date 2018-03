Ampliar exportação requer investimento em tecnologia, dizem alemães Os planos ambiciosos que o Brasil tem para ampliar as suas exportações não podem passar apenas por acordos comerciais com países ou blocos econômicos, mas também por uma revolução tecnológica que permita agregar valor aos seus produtos e ampliar a sua competitividade no mercado externo, afirmou o presidente do Instituto de Tecnologia Brasil Alemanha (ITBA), Werner Schwarz. "Isso (os acordos comercias) só funciona com tecnologia de ponta. É bom lembrar que os negócios são feitos todos os dias na base de produtos competitivos. E competitividade só se consegue aplicando tecnologia moderna, de ponta", disse Schwarz depois de lançar, no início desta semana, o projeto "Guia de Tecnologia Brasil-Alemanha". Do lançamento participou também o primeiro-ministro (governador) do Estado de Baden-Wuttermberg, Erwin Teufel, que se reuniu ontem com o governador Geraldo Alckmin e hoje, às 16h30, será recebido pelo presidente Luiz Inacio Lula da Silva, em Brasília. Para o presidente do ITBA, também presidente da Kostal Eletromecânica, globalização também significa competitividade. "Sem isso, não adianta", alertou Schwarz. O projeto, que foi apresentado na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP), será destinado a empresas alemãs das áreas de tecnologia com interesse voltado ao mercado brasileiro e a companhias brasileiras com demanda de alta tecnologia alemã. Para a montagem desse guia, do qual participarão o Senai, DaimlerChrysler, Siemens, Festo, Kostal, Rolandberger e a Universidade de Münster, entre outros, vem sendo realizada uma ampla pesquisa sobre as principais necessidades das empresas brasileiras por tecnologia que empresas alemãs podem oferecer para suprir essas demandas. Ainda nesta segunda-feira, o ITBA recebeu da Universidade de Münster a doação de um microscópio eletrônico de exploração (Rastertunnelmikroskop) que permite a visão de átomos e é considerado um dos instrumentos básicos para o desenvolvimento da "nanotecnologia" (campo da ciência cujo objetivo é controlar individualmente átomos e moléculas para criar estruturas milhares de vezes menores que a tecnologia atual permite, como chips, por exemplo). O presidente do instituto informou ainda que, este ano, o ITBA começará a ministrar cursos de nanotecnologia. "Vamos iniciar cursos que permitam o aperfeiçoamento tecnológico de profissionais de empresas que estejam interessadas em ganhar competitividade e melhorar a suas áreas de produção", disse o presidente do ITBA. Alem disso, o instituto oferecerá MBA em várias áreas de tecnologia e meios de produção. A idéia é também iniciar rapidamente intercâmbio de alunos e professores com o Estado de Baden-Wuttermberg, um dos Estados alemães onde existe maior aplicação de tecnologia de ponta e que registra o maior número de patentes do país. O ITBA foi fundado em 1994 na Faculdade de Tecnologia de São Paulo (Fatec), mas acabou sendo transferido para a Escola Politécnica da USP em maio de 2002.