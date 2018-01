Anac analisará proposta da Varig após pagamento da 1ª parcela O diretor-geral da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Milton Zuanazzi, afirmou hoje que a agência ficou satisfeita com a homologação da proposta de compra da Varig pelo consórcio integrado pelos Trabalhadores do Grupo Varig (TGV). Por meio de uma curta nota, Zuanazzi enfatizou que a diretoria da agência "espera a efetivação do depósito no prazo estipulado pelo judiciário". O juiz da 8ª Vara Empresarial, Luiz Roberto Ayoub, que cuida da recuperação judicial da Varig, informou no final da noite de hoje que o TGV tem até a próxima sexta-feira, dia 23, para depositar o sinal de US$ 75 milhões, previsto no edital de venda da companhia. Após o depósito, informou o diretor da Anac, os compradores da companhia aérea terão um prazo de 30 dias, prorrogáveis por mais 30, para apresentarem à agência os documentos necessários para que seja confirmada a venda. À agência reguladora caberá analisar se os controladores atendem às exigências feitas pela lei de concessões do serviço público. Uma das principais regras que devem ser respeitadas é a norma constitucional que limita a 20% do capital da empresa a participação de investidores estrangeiros na aviação comercial brasileira. De acordo com a assessoria da Anac, se o depósito não for feito no prazo para que seja homologada pela justiça a venda, não haverá como ser analisada pela Agência a transferência e, portanto, o processo de recuperação judicial da empresa estará de novo dependendo de novas ações do Judiciário.