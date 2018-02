Anac autoriza funcionamento jurídico da nova Varig A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) concedeu nesta terça-feira autorização de funcionamento jurídico da nova Varig, adquirida pela ex-subsidiária VarigLog em leilão em julho. A decisão da diretoria colegiada da agência foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira. A assessoria de imprensa da agência explicou que esse é o primeiro passo para a concessão do Certificado de Homologação de Empresa de Transporte Aéreo (Cheta) que significa a homologação da nova empresa no nível de segurança operacional de vôo. Segundo fontes da agência, com a autorização jurídica, que tem prazo de 12 meses a contar da publicação, a companhia poderá se habilitar a pedir empréstimos bancários para adquirir aeronaves, por exemplo. A autorização jurídica se baseou em pareceres favoráveis da Procuradoria Geral da Anac e também da Superintendência de Serviços Aéreos. Para a concessão do Cheta, ainda falta um parecer da Superintendência de Serviços Operacionais da Anac. Congonhas A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) marcou para o dia 11 de outubro o início do processo de distribuição entre as companhias aéreas de 28 horários de pousos e de decolagens (slots) no aeroporto de Congonhas. A Anac publicou no Diário Oficial um aviso de convocação das empresas aéreas interessadas nos slots. A distribuição será feita por um sistema de rodízio criado pela agência para dividir os slots nos aeroportos mais movimentados do País. A publicação no Diário Oficial confirma decisão anunciada pela diretoria da agência na semana passada após reunião no Rio de Janeiro. A redistribuição, que estava inicialmente marcada para o dia 14 de setembro, foi interrompida por uma liminar da justiça empresarial do Rio. O Tribunal Regional Federal (TRF) do Rio cassou a liminar após recurso da Anac.