Anac autoriza OceanAir a voar para o México A OceanAir informou nesta quinta-feira, 15, que obteve autorização da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para iniciar uma rota de vôo para o México. A previsão é de que a nova linha, a primeira internacional da empresa, tenha início nos próximos 30 dias. Os detalhes serão apresentados pelo presidente da companhia, Carlos Ebner, em coletiva de imprensa, na próxima segunda-feira, 19. Na ocasião, a empresa falará também sobre a obtenção do "Cheta Internacional" (Certificação de Homologação de Empresa de Transporte Aéreo) e do Certificado de especificação Operativa, além da chegada de novos Boeings 767-300 e Mk-28 (mais conhecido como Fokker 100). Outro assunto será o lançamento do seu programa de fidelidade, entre outras ações promocionais. A companhia, que iniciou suas atividades em 1998, como empresa de táxi aéreo, fechou 2006 com faturamento na casa dos R$ 140 milhões, uma frota de 20 aviões, 508 milhões de passageiros transportados e uma fatia de 1,46% do mercado doméstico.