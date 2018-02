Anac: demanda interna sobe 42% em outubro

A TAM respondeu em outubro por 44,58% do mercado, abaixo dos 51,77% de um ano antes. Mas sua taxa de ocupação ficou em 72,25%, maior que os 64,74% de outubro de 2008. O grupo Gol/Varig, por sua vez, registrou uma participação de 41,70% do mercado, superior aos 40,31% de outubro de 2008. A taxa de ocupação - 72,76% - superou em 15,58 pontos porcentuais o porcentual de um ano antes. A WebJet aparece com 4,47% do mercado (ante 3,27% em outubro de 2008) e taxa de ocupação de 67,45%, seguida pela Azul Linhas Aéreas, com 4,44% do mercado e ocupação de 87,16% em outubro.

A demanda por voos domésticos ofertados por empresas brasileiras cresceu 13,47% entre janeiro e outubro, comparativamente a igual intervalo de 2008, segundo dados da Anac. No acumulado do ano, a taxa média de ocupação nos voos pelo País atingiu 65,49%, ligeiramente abaixo dos 65,64% indicados entre janeiro e outubro de 2008.

Os dados da Anac mostram que, no período, a TAM respondeu por 46,14% do mercado, porcentual inferior ao 50,41% de um ano antes. No caso da Gol, a participação de mercado caiu de 42,60% para 41,20%. Entre janeiro e outubro a Webjet ficou com 4,30% do mercado, seguida pela Azul, com 3,64% do fluxo doméstico de passageiros.

Internacional

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Anac informou ainda que a demanda por voos internacionais operados por companhias brasileiras cresceu 11,85% em outubro, comparativamente a igual intervalo de 2008. A taxa de ocupação no mês passado, da ordem de 76,15%, superou os 72,86% registrados em período correspondente do ano passado. Nos voos destinados a outros países, a TAM liderou em outubro com 86,77%, ante 83,84%. A Gol/Varig, por sua vez, ficou com 13,10% deste mercado, taxa inferior à fatia de 15,78% detida em outubro de 2008.