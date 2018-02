Anac descumpre ordem judicial e inicia retomada de concessões e horários da Varig A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) descumpriu nesta quinta-feira uma decisão judicial e iniciou a retomada das concessões de pouso e decolagem (slots) e horários de vôo (hotrans) que não constam do plano básico de linhas da Varig. A medida foi divulgada no início da noite. "Ela (Anac) fez isso e deve assumir a responsabilidade pelo que fez", afirmou o juiz Luiz Roberto Ayoub, autor da decisão que impedia que a agência retomasse as concessões, logo após saber do comunicado da agência. Nesta tarde, antes da decisão da Anac, o juiz Ayoub chegou a afirmar que não acreditava que a Anac redistribuiria imediatamente concessões da Varig. "O Judiciário e o Executivo, com a Anac, sempre tiveram uma linha de conduta respeitosa, educada e cordial. Não há nenhuma desarmonia entre nós e a Anac", afirmara Ayoub. À noite, no entanto, o juiz já pensava o que faria em relação à desobediência da Anac. "Não vou me pronunciar sobre o que farei ou não. Vou tomar conhecimento (da decisão da Anac) e o Judiciário vai decidir o que fazer". Em nota divulgada nesta quinta, no início da noite, a Anac informou que "colocou em prática a decisão da reunião de sua Diretoria Colegiada do dia 10 de agosto", que definiu a retomada dos horários e slots. A agência também informou que determinou as Superintendências de Serviços Aéreos (SSA) e de Relações Internacionais (SRI) "a adoção de providências imediatas para a retomada dos hotrans, slots e freqüências" que não fazem parte do plano básico de linhas que a nova Varig apresentou. Na segunda-feira, Ayoub publicou decisão na qual lembra que a nova Varig tem 30 dias, após sua homologação como concessionária de transporte aéreo, para comprovar que pode manter concessões que não estão no plano inicial de vôo. O prazo consta de uma portaria da própria agência, que deverá certifica a companhia em meados do dia 25. Na quarta-feira, no entanto, a agência divulgou comunicado para informar que do total de 272 rotas que a Varig fazia antes de 11 de maio, somente 124 serão operadas pela companhia, restando 178 rotas que seriam imediatamente retomadas pela agência. A Varig informou que não foi oficialmente comunicada da decisão da Anac, que determinou a retomada de horários e slots da empresa aérea, mas divulgou que "continua confiante no estrito cumprimento da decisão judicial da 8ª Vara Empresarial, que visa a recuperação eficaz da Varig". BNDES A operação de financiamento à Varig poderá ser concluída em menos de dois meses, caso seja aprovada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A avaliação foi feita pelo presidente do banco, Demian Fiocca, com base no tempo médio de operações no banco. Na prática, o tempo do processo dependerá da "capacidade de fornecer informações" da VarigLog, que ontem, até o fim da tarde, não havia dado entrada no pedido. O banco informa que não terá participação acionária na companhia. Na quarta-feira, diretores do BNDES, da VarigLog e da Embraer reuniram-se no Rio e ao fim do encontro, o presidente do conselho de administração da VarigLog, Marco Antonio Audi, declarou que enviaria ontem pedido de financiamento ontem, o que não ocorreu. A empresa quer comprar 50 jatos da Embraer, num negócio de US$ 2 bilhões. Uma linha do banco permite financiar até 85% (US$ 1,7 bilhão) da compra de jatos. Ao ser perguntado sobre o fato de uma empresa que hoje opera com dez jatos estar querendo financiamento para a compra de 50 aviões, Fiocca disse que preferia não comentar isso. Na prática, o banco alega sigilo bancário para informar sobre operações e análise ainda não foi concluída. FGTS O Ministério Público do Trabalho (MPT) do Rio ajuizou nesta quinta uma ação para pedir o pagamento antecipado do FGTS dos trabalhadores da Varig demitidos em julho e agosto (5.500 pessoas). Além disso, o MPT pede que a Varig, em 48 horas, "forneça aos empregados dispensados todos os termos de rescisão de contrato de trabalho com os valores devidos e não pagos assinalados".