Anac deve homologar nova Varig na 1ª semana de dezembro A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) deverá conceder a homologação da nova Varig como empresa de transporte aéreo (certificado conhecido como Cheta) na primeira semana de dezembro. A estimativa é do secretário-geral da Anac, Henrique Augusto Gabriel, que se reuniu nesta quinta-feira com o juiz Luiz Roberto Ayoub, responsável pela recuperação judicial da Varig, o presidente da Infraero, brigadeiro José Carlos Pereira e representantes da Varig para discutir a certificação. De acordo com Gabriel, a estimativa de concessão do Cheta para a primeira semana de dezembro só é válida se a nova Varig entregar todos os documentos necessários e cumprir com os procedimentos para sua homologação até o dia 24 de novembro, limite estipulado durante a reunião com a Justiça. Caso a nova Varig cumpra com esse prazo, a Anac se comprometeu a analisar toda a documentação em 10 dias para poder homologar a companhia aérea. "Se tudo estiver correto e se todos os documento forem entregues no dia 24, há todas as possibilidades", respondeu o secretário geral da Anac, ao ser questionado se o Cheta poderia ser concedido na primeira semana de dezembro, levando-se em conta os prazos estipulados durante a reunião com o juiz Ayoub. Gabriel ressalta, porém, que o Cheta ainda não foi expedido porque "ainda há pendência de apresentação de uma série de documentos". A Anac também se comprometeu a publicar os contratos de concessão assim que conceder a certificação, já que cada rota precisa de um contrato de concessão. Entre algumas das medidas que a Varig terá de cumprir está a devolução de espaços de check-in ociosos em aeroportos espalhados pelo País, após negociação entre a Varig e a Infraero. "Todas as companhias já concordaram (sobre a devolução). Só falta agora a Varig", diz o presidente da Infraero. A nova Varig também terá de apresentar uma série de contratos, como o de prestação de serviços com a Varig antiga pelo prazo de 120 dias prorrogáveis. A VRG (razão social da nova empresa) também terá de assinar contratos de trabalho antes da concessão do Cheta, o que é possível porque a companhia já tem certificado jurídico de funcionamento e CNPJ. "Esses são documentos que vêm para nós para a gente verificar se a aeronave tem como voar, se tem tripulação suficiente para voar e, o mais importante, se ela tem como atender o serviço público de transporte aéreo de passageiros, conforme se prontificou de acordo com o plano básico de linhas", afirma Gabriel.