Anac oficializa suspensão da redistribuição de rotas da Varig A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) publicou nesta quarta-feira no Diário Oficial da União a decisão do órgão regulador, suspendendo a redistribuição entre as companhias concorrentes, das rotas e espaços dos aeroportos pertencentes à Varig. Desde o leilão em que a VarigLog comprou a "parte boa" da companhia aérea, as rotas e espaços estão sendo reservadas pela Justiça do Rio de Janeiro aos novos controladores, enquanto a empresa reestrutura as suas atividades. A Anac começou a redivisão do que não estava sendo usado, mas a Justiça do Rio determinou a suspensão oficialmente na última sexta-feira, quando a agência foi notificada da decisão.