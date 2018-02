Anac prorroga plano de emergência da Varig A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) prorrogou para o dia 24 o vencimento do plano de emergência da Varig, que valia até o último dia 31. A informação foi divulgada nesta quarta-feira pela da Varig. O plano de contingência foi estabelecido a partir do dia 21 de junho, quando a Varig comunicou à Anac que só faria 14 vôos domésticos e 11 internacionais. No entanto, desde o dia 26 de julho, a Varig só está operando 11 rotas, incluindo a ponte aérea Rio-São Paulo. Deste total, oito são no mercado interno e três no internacional. A nova malha da companhia foi estabelecida em conjunto com a Anac, devido à situação da empresa, que não tem aviões suficientes para poder operar todas as rotas que têm concessão. A Anac também fixou prazo até quinta-feira para a VarigLog elaborar a nova malha de vôos da Varig, para que a empresa possa obter a certificação de funcionamento. A informação é do presidente da agência, Milton Zuanazzi. Anteriormente, o prazo ia até 23 de agosto. Veja a malha de vôos da companhia NACIONAIS Porto Alegre- São Paulo (Guarulhos - GRU) - Porto Alegre São Paulo (Guarulhos) - Manaus - São Paulo Fortaleza - São Paulo (Guarulhos)- Fortaleza São Paulo (Guarulhos) - Salvador - Recife - Salvador - São Paulo São Paulo (Guarulhos) - Porto Alegre - Manaus - Fortaleza - Salvador e Recife Ponte Aérea - RJ-SP INTERNACIONAIS Frankfurt (vôo diário) Londres (dias alternados, próximo vôo previsto para o dia 28/7) Copenhague (extensão do vôo de Londres, apenas dias 28 e 30, para trazer brasileiros que estão na Europa) Nova York e Miami (dias alternados, sendo hoje para NY) Buenos Aires (dois vôos diários): Porto Alegre com escala em São Paulo e o RJ-Buenos Aires-SP Lima, Santiago e Caracas - vôos extras dependendo da necessidade de retorno de passageiros, até a retomada dos vôos regulares. Nesta madrugada chega um vôo de Lima; hoje será realizado o vôo de Santiago e amanhã, o vôo de Caracas.