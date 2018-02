Anac quer a retomada de rotas da Varig não incluídas no plano Em nota divulgada nesta quarta-feira, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou que vai insistir na retomada imediata das rotas da Varig que não foram incluídas na primeira etapa do plano básico de linhas apresentado pela empresa. O objetivo da Anac é a redistribuição das rotas a outras companhias aéreas por meio de licitação. Ao todo, a Anac pretende redistribuir 148 vôos da Varig. Na primeira etapa do plano básico de linhas, a Varig ficou com 124 vôos. A Anac entende que a Varig está abrindo mão dos 148 vôos restantes.