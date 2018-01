Anac realiza leilão de horários de vôos em Congonhas A Agência Nacional da Aviação Civil (Anac) realizou nesta quarta-feira o primeiro leilão de distribuição de horários de pousos e decolagens (slots), no Aeroporto de Congonhas. Foram leiloados 28 lotes, distribuídos da seguinte forma às empresas: as companhias que já operam no aeroporto receberam 80% dos slots disponíveis. A BRA e a Oceanair conseguiram três pares cada uma. A Gol, a Pantanal e a TAM conseguiram dois pares cada uma. Entre as empresas estreantes no Aeroporto de Congonhas foram contempladas a Total e a Air Minas, sendo cada uma com um par de slots. A Companhia Trip tentou conseguir algum slots, mas faltou oferta. Os 28 slots disponíveis não são os horários pertencentes à Varig, porque os horários e rotas da companhia aérea estão ainda sob judice e a Anac está impedida de redistribuir esses ativos. O superintendente de Serviços Aéreos da Anac, Mário Gusmão, informou que os espaços distribuídos nesta quarta são resultado de uma reestruturação de horários em Congonhas feita por causa de vários pedidos de companhias aéreas para operar no aeroporto. Alguns deles eram operados pela Varig, mas foram devolvidos pela empresa em janeiro deste ano. Ele esclareceu que os espaços protegidos por liminar da Justiça do Rio de Janeiro, que impede a Anac de redistribuí-los, continuam "congelados", o que significa que só poderão ser redistribuídos quando for concluída homologação da nova Varig, o que ainda não tem data definida para acontecer. A conclusão desse leilão desta quarta ocorrerá na quinta-feira, com a apresentação de todos os documentos necessários pelas empresas contempladas. Após a homologação, as empresas terão 30 dias para ocupar os slots, sob pena de perdê-los se não o fizerem nesse prazo. Segundo Gusmão, a distribuição dos slots em Congonhas não deve sobrecarregar as operações. De acordo com Gusmão, o volume de slots distribuídos nesta quarta representa 4,3% dos 646 disponíveis nesse aeroporto, que é o limite máximo. No entanto, o superintende assegurou que, antes das operações efetivas das empresas nesses novos horários, a Anac vai consultar o Departamento de Controle do Tráfego Aéreo (Decea), da Aeronáutica, e a Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária (Infraero) sobre a capacidade operacional do Aeroporto de Congonhas. Gusmão explicou que, entre a homologação da distribuição pela diretoria da Anac e o início das operações pelas empresas aéreas, haverá um prazo de cerca de 45 dias para a solução de questões operacionais e burocráticas. "Não me parece que esse porcentual, quase 5%, seja algo que possa contribuir para a saturação do aeroporto", disse o superintendente, que conduziu o leilão de distribuição dos slots em Congonhas. Matéria alterada às 15h38 para acréscimo de informações