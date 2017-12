Anac registra dois problemas com vôos da Varig A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)avaliou neste domingo, 30, que a Varig continua cumprindo a malha temporária de horários autorizada. No entanto, a Anac informa, em boletim, a ocorrência de dois problemas. No Rio, 60 passageiros com destino a Belém tiveram seus vôos cancelados pela Varig em aguardam em hotéis para embarcarem em vôos da própria empresa no início desta semana. Nos vôos a partir de Londres e Frankfurt, houve overbooking (número de reservas superior à capacidade de avião), atribuído ao final das férias no Brasil. "Estão sendo tomadas providências para solução do problema e a previsão de embarque de todos os passageiros é para os próximos dois dias", esclareceu a Anac. Segundo a agência, a Varig também informou que nas localidades em que ela não está realizando vôos, os passageiros que precisarem endossar seus bilhetes devem procurar as lojas de venda da empresa para as providências cabíveis.